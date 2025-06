Treia, giochi e scoperte nel parco di Villa Spada con "Staco’l Festival"

Una giornata all’insegna del gioco, della scoperta e della condivisione: è lo Staco’l Festival, la festa dedicata a bambini, famiglie e a tutta la comunità educante, in programma sabato a Villa Spada di Treia. L’iniziartiva è organizzata dai Servizi educativi della Rete del sistema integrato 0-6 anni dei Comuni di Treia, Appignano e Montecassiano, con il coordinamento dell’Ats 15. Sarà attivo un Atelier delle meraviglie con materiali di riuso, per stimolare la creatività dei più piccoli in modo sostenibile e originale. Non mancheranno spazi dedicati alla lettura per famiglie, a cura del presidio Nati per Leggere e incontri formativi per adulti di riferimento: genitori, nonni, zii ed educatori potranno confrontarsi su tematiche legate alla crescita e all’educazione. "Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’educazione possa uscire dagli spazi formali e diventare parte viva della comunità, favorendo relazioni, scambi e crescita condivisa. Nasce dal desiderio di creare occasioni vere di incontro tra famiglie, educatori e bambini" afferma l’assessora ai servizi sociali Camilla Palmieri.