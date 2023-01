Treia piange Massei, si è spento 40 giorni dopo la moglie Antonia

L’amore di una vita li ha uniti fino all’ultimo. Umberto Massei, originario di Treia ma residente da tempo a Macerata dove aveva gestito un negozio di ortofrutta in via Garibaldi accanto all’ex Standa, è morto ieri a distanza di appena 40 giorni dalla moglie Antonia, deceduta l’8 dicembre. Entrambi i coniugi hanno vissuto a Macerata, ma non hanno mai dimenticato le loro origini e desideravano tornare a Chiesanuova, dove avevano fratelli e nipoti. Nel 2014, nella parrocchia Santissimi Vito e Patrizio, avevano festeggiato il loro 60esimo anniversario di matrimonio. Umberto e Antonia aveva la passione del gioco delle carte e del ballo. Massei è stato anche cacciatore e assiduo frequentatore dello storico "Bar da Trapè" a Macerata dove spesso si trovava a parlare di calcio. La salma è composta al centro funerario di Macerata e il funerale si svolgerà oggi, alle 15, nella parrocchia San Vito e Patrizio. La salma sarà poi trasferita al cimitero di Treia.