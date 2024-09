"Treia racconta Dolores Prato", tre giorni di cultura e spettacoli. Ospite anche l’attrice Guerritore

Prendono il via le tre giornate dedicate alla memoria di Dolores Prato a Treia con "Treia racconta Dolores Prato". Cultura, spettacoli e arte saranno i protagonisti del programma, impreziosito dalla presenza di Monica Guerritore (foto): dopodomani alle 21.15 al teatro comunale sarà proprio l’attrice e drammaturga a dare voce ai passaggi più intensi della nuova edizione di "Giù la piazza non c’è nessuno" edito da Quodlibet, il più conosciuto dei romanzi di Dolores Prato. Con l’introduzione di Lucia Tancredi, l’ingresso sarà gratuito. L’inaugurazione domani alle 21.15 con "Con gli occhi di Dolores", spettacolo teatrale con Pamela Olivieri (attrice), Fabio Capponi (pianista) e Cristina Lanotte (sand artist) a ingresso libero. Da domani pomeriggio a domenica sarà possibile visitare la mostra "A me basta scriverlo, che una copia ne resti perché sarà apprezzato domani", curata dalla direttrice del centro studi Dolores Prato, Elena Frontaloni. Ad aprire la giornata di dopodomani l’appuntamento a cura dell’Accademia Georgica: "Roma e Treja hanno in comune il mistero del nome" con Valentina Polci, Carlo Pongetti e le letture di Rosetta Martellini (alle 10.30 all’aula multimediale di via Cavour 29). Sarà possibile immergersi tra i vicoli treiesi grazie alla "Passeggiata con Dolores Prato" delle 16:30 a cura di Edi Castellani e ArTemisiaLab; a sera Monica Guerritore con "Per soggetto non presi una persona ma una rosa", mentre domenica alle 10:30 ai giardini di San Marco un evento dedicato ai bambini: "Nati per leggere" della Biblioteca Auser di Treia. Il pomeriggio la cerimonia conclusiva del premio letterario "Dolores Prato – Città di Treia" giunto alla terza edizione, curato da Lucrezia Sarnari: 6 le opere finaliste tra oltre 40. ""Treia racconta Dolores Prato" – spiega il sindaco Franco Capponi – è un’occasione per rafforzare l’identità culturale del territorio. È un’importante iniziativa culturale che onora una delle voci più intense e originali della letteratura italiana".