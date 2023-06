Treia, tuffo nelle atmosfere del Medioevo

di Lorenzo Fava

Treia rievoca il Medioevo sabato 17 e domenica 18 giugno. Una due giorni di eventi tra cibo, musiche e costumi che avrà il suo clou la sera di domenica, con uno spettacolo per le vie del centro in cui tra danze, storie e letture musicate si avrà la possibilità di rivivere le atmosfere attorno all’anno Mille. Un’attenzione particolare verrà riservata alle donne dell’epoca, che costituirono in molti casi figure storiche fondamentali, anche ma non solo in ambito artistico, poetico e letterario: l’iniziativa, ideata dalla presidente di AtemisiaLab Edi Castellani e promossa dalla consigliera di parità della provincia, Deborah Pantana, si chiamerà infatti "Treia medievale. Donne, cavalieri, mestieri". Al progetto sono chiamate a partecipare associazioni che si occupano di musica, danze, scherma e poesia relative al periodo medievale: Verba et soni, Quampulchraes e Armati della antica Marca, oltre alla Pro Loco e al Comune di Treia. L’evento sarà anche occasione per parlare di storia del territorio. Alle 17 di sabato, al teatro comunale, si avranno gli interventi dei professori Alberto Meriggi che racconterà della storia medievale di Treia, l’antica Montecchio, e del celebre episodio della battaglia di Vallesacco; di Giorgio Godi, con la storia di John Hakwood, italianizzato in Giovanni Acuto, e della professoressa Maria Pierandrei con la storia delle donne che governarono nella Marca bassomedievale. Il pomeriggio di domenica 18, a teatro, toccherà a Diego Mecenero con "La magia dei Sibillini", narrazione animata del suo saggio sulle leggende che riguardano i monti. In entrambe le date, alle 19, nei locali del centro ci saranno aperitivi con degustazioni studiate per l’occasione; alle 20.30 di domenica, il clou: partendo da Porta Cassera, ci si muoverà in una visita guidata nei luoghi dell’antica Montecchio, in cui le donne saranno protagoniste, con le loro arti e i loro mestieri, insieme a giullari, cantori e cavalieri. Con testi di Stefano Savi e musiche di Roberto Gatta, il percorso porterà fino alla torre dell’Onglavina, simbolo medievale di Treia. Edi Castellani, che ha ideato il tutto, dice: "Questo è un format culturale sul modello del percorso teatrale itinerante per visitare e riscoprire il borgo, che vanta nel Medioevo molti momenti storici da ricordare, in primis la battaglia di Vallesacco e la storia di un cavaliere del duecento, Corrado I d’Antiochia. La storia arriva a tutti se solo la si rende viva".