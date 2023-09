Trekking equestre da Assisi a Loreto: 150 km da Valfornace a Loreto

Da domenica scorsa a domenica prossima i tre "cavalieri" Sandro Luciani (ex sindaco di Pievebovigliana), Maurizio Cerreti e Gianfranco Personè danno vita a un trekking equestre di pellegrinaggio di 150 chilometri da Assisi a Loreto dopo aver ricevuto la benedizione di Fra Mario Cisotti, segretario della Santa Basilica di San Francesco. Stanno percorrendo la Via Lauretana, per un tragitto che prevede cinque tappe: Spello, Colfiorito, Ponte La Trave, Tolentino e Macerata. Gianfranco è in sella a Morachino, Maurizio monta Aurora e il terzo binomio della triade di pellegrini a cavallo è formato da Sandro Luciani e Michi Michi. "Ad ogni tappa ci fermeremo con i nostri cavalli per farli riposare ed assetarli, mentre noi avremo modo di gustare le prelibatezze offerte dalla tipica cucina locale – afferma l’ex primo cittadino Luciani –. Si tratta del cammino spirituale più antico d’Europa e del mondo e sarà un piacere percorrerlo in sella ai nostri cavalli dopo dieci anni esatti, attraversando territorio ricchi anche culturalmente". L’arrivo è quindi previsto per domenica a Loreto.