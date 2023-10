Trekking urbano alla scoperta dei tesori di San Severino

Viaggio tra i colori della sostenibilità. Oggi ricorre la Giornata nazionale del trekking urbano, un’occasione per vivere la storia e le bellezze nascoste e autentiche del centro storico di San Severino e dei suoi dintorni. La partenza è prevista dalla Torre dell’Orologio, in piazza Del Popolo, per proseguire alla volta della chiesa di Santa Maria delle Vergini ed arrivare, percorrendo una strada panoramica immersa nella natura, al Duomo Vecchio di Castello al Monte dove sarà possibile ammirare il chiostro della Canonica, il piazzale degli Smeducci su cui si erge l’omonima torre simbolo della città. Tempo di percorrenza previsto circa 2 ore e 30 minuti, lunghezza complessiva circa 3,5 chilometri, difficoltà medio bassa. Due gli orari di partenza: alle ore 10 e, nel pomeriggio, alle 16. Quota per guida turistica 5 euro a persona, i bambini fino a 5 anni non pagano. Info al numero di telefono 0733.648414.