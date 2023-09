Trekking urbano, confronto e musica

Si chiuderà domenica a Macerata la "Festa dell’Unità" provinciale del Pd, dopo una serie di appuntamenti itineranti. La giornata conclusiva è stata affidata all’organizzazione dei Giovani democratici. Il programma prevede un primo appuntamento alle 16.15 al parcheggio Garibaldi , da dove prenderà il via la passeggiata "Dalle fonti alle abitazioni", trekking urbano tra le fonti più antiche della città per sensibilizzare riguardo l’importanza della risorsa idrica e comprendere la situazione della gestione del servizio idrico provinciale. Ne parleranno lungo il cammino a tappe Simone Mengoni, segretario del circolo Gd di Macerata, Claudio Cavallaro, tra i fondatori della giovanile provinciale e consigliere comunale a Castelraimondo, e Francesca Testella, docente di diritto dell’ambiente e dell’energia all’Università. Ci si sposterà poi al bar del Sasso d’Italia dove ci sarà la tavola rotonda sul tema: "I rapporti internazionali e l’Europa. Tra la guerra e il mondo di domani. Le proposte". A confrontarsi saranno l’onorevole Arturo Scotto, il senatore e tesoriere nazionale del Pd Michele Fina, l’onorevole Irene Manzi. Alle 20.15 è prevista una cena in convenzione con il bar in compagnia della musica della Brigata Katiuscia.