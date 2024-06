Trekking virtuale e mostra fotografica

Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica "Va’ Sentiero-Uno sguardo lungo 8.000 km", curata da Rica Cerbarano, Sara Furlanetto e Yuri Basilicò e promossa dalla Fondazione Carima, in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini e Meridiana Experience. Fino a domenica 16 giugno all’ex Ospizio dei pellegrini dell’Abbadia di Fiastra, infatti, sarà ancora possibile percorrere virtualmente il Sentiero Italia – il trekking più lungo del mondo, che cavalca l’intera dorsale montuosa del nostro Paese – grazie agli scatti di Sara Furlanetto, co-fondatrice dell’associazione Va’ Sentiero e fotografa dell’omonima spedizione che, tra il 2019 e il 2021, ha visto un gruppo di sette giovani volontari attraversare a piedi questa lunghissima autostrada verde che parte dal Friuli Venezia Giulia e arriva in Sardegna. Un’avventura che ha restituito un patrimonio di paesaggi, genti, tradizioni, lingue e prodotti tipici di inestimabile valore, ma soprattutto un vastissimo corpus di immagini in grado di racchiudere tutta la magnificenza e la fragilità delle montagne italiane e di narrare storie di abbandono e resilienza delle comunità che vivono nelle aree interne. "Nei miei scatti – spiega Furlanetto – ho provato a catturare la consistenza di quelle terre, di chi le abita; di restituire la loro bellezza e di ritrarre le loro criticità".

Il lavoro di documentazione realizzato da Furlanetto, che ha prodotto migliaia di fotografie di cui un centinaio esposto in mostra, è stato attenzionato dall’Istituto Centrale per la catalogazione e la documentazione, del Ministero dei Beni Culturali, che ha avviato la creazione di un fondo fotografico Va’ Sentiero, relativo all’esperienza della spedizione lungo il Sentiero Italia, intesa come osservatorio itinerante sulle Terre Alte. La mostra, a ingresso libero, può essere visitata tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.