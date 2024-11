"Tremila euro spesi per un corso sull’autodifesa"

"Tremila euro di soldi pubblici per un corso di sei ore sull’autodifesa, presenterò un’interrogazione in Consiglio comunale". Sabrina De Padova (nella foto), consigliera comunale del gruppo misto in Comune a Macerata, attacca l’amministrazione: "Il professionista designato, la cui associazione, Mastery, ha sede legale in Piemonte, è molto sponsorizzato e in tutta la regione Marche ha tenuto per diversi anni questi corsi, organizzandone anche per i vigili urbani di Macerata, per formarli sulla gestione delle situazioni di emergenza; nel 2014 è stato sostenuto un costo di 6mila euro".

"Va data una risposta a tutti gli istruttori di difesa personale di Macerata che mi hanno chiesto come mai non sono stati considerati – tuona la consigliera –, durante il Consiglio delle donne, come risulta sia dal verbale che dalla registrazione dell’incontro agli atti del Comune, più volte è stato ribadito di confrontare i preventivi ed evitare di pesare sulle tasche dei cittadini. Questo modalità di scelta di professionisti, senza l’uso di criteri trasparenti e oggettivi, porta ad agire in modo improprio. La stessa situazione è stata evidenziata da me anche per la mancata rotazione degli incarichi diretti, con un’interrogazione; sono affidati ben 14 incarichi consecutivi alla società cooperativa ArcheoLab".

"Questo fa comprendere che i criteri non riguardano le competenze e porta a riflettere sul fatto che le decisioni erano state già prese, e si fa finta di condividerle per paventare una democrazia posticcia", chiude la De Padova.

