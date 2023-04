Tremila votanti sceglieranno il sindaco tra Ciabocco e Ferranti

Si andrà alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali di San Ginesio, Penna San Giovanni e Gagliole. Ieri alle 12 è scaduto il termine di presentazione delle liste.

A San Ginesio, il Comune più grande dei tre (con 3.114 abitanti), la corsa è a due: tra il primo cittadino uscente Giuliano Ciabocco e il 35enne Nicola Ferranti (in campo per la prima volta). Due raggruppamenti civici. La lista "San Ginesio Rinasce - Giuliano Ciabocco Sindaco" è composta da dodici candidati: Daris Belli (60 anni, direttore servizi generali amministrativi, nonché vicesindaco uscente), Maria Alessandrini detta Fausta (59 anni, farmacista, assessore uscente), Leonardo Campugiani (20 anni, studente universitario), Gualtiero Ciabocco (36 anni, dipendente pubblico – funzionario amministrativo), Angelamaria Mari (61 anni, aiuto-cuoca, assessore uscente), Michele Merelli (45 anni, impiegato), Sabrina Moglianetti (57 anni, coordinatrice infermieristica), Andrea Morichelli (30 anni, agente di polizia locale), Francesco Paletti (60 anni, tecnico commerciale, capogruppo maggioranza uscente), Andrea Pazzelli (32 anni, commerciante), Sara Petetta (42 anni, operaiabarista) e Giordano Saltari (49 anni, dipendente pubblico – funzionario tecnico, assessore uscente). Le new entry sono Campugiani, Merelli, Moglianetti, Pazzelli e Petetta.

Dall’altra parte, la lista "San Ginesio Comunità Condivisa – Nicola Ferranti Sindaco": Loredana Nardi (38 anni, impiegata), Francesco Maria Compagnucci (40 anni, imprenditore), Marco Scagnetti (31 anni, infermiere), Ester Merelli (68 anni, pensionata), Moreno Fortunati (70 anni, pensionato), Greta Gatti (35 anni, operaia), Gabriella Sclavi (56 anni, insegnante), Daniele Francia (35 anni, operaio) e Alessia Bracci (31 anni, impiegata). La squadra di Ferranti è composta da quasi tutte persone che provengono dal mondo dell’associazionismo.

Lucia Gentili