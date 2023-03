Treni e rifiuti, torna a riunirsi il Consiglio

Il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Macerata, l’ospedale regionale di Torrette e l’aeroporto "Sanzio", ma anche il Documento unico di programmazione e i consigli di quartiere saranno alcuni dei temi al centro della prossima seduta del consiglio comunale, in programma il 27, 28 e 29 marzo. La seduta del 27 si aprirà alle 15 con l’interpellanza sull’istituzione dei Consigli di quartiere (Alberto Cicarè) e le interrogazioni relative al Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell’Ata 3 (Cicarè), a una sede unica per il liceo scientifico (Stefania Monteverde), a largo Donatori del Sangue e il Museo dedicato a Tucci a Fontescodella (Maurizio Del Gobbo), all’area ex circolo san Francesco (Narciso Ricotta), alla manutenzione dei marciapiedi e allo spostamento delle strisce pedonali in via Bramante (Alessandro Marcolini). Il Consiglio passerà poi alla discussione delle delibere iscritte all’ordine del giorno dei lavori e che sono inerenti all’annullamento dei debiti iscritti a ruolo da Ader (Agenzia delle entrate - riscossione) di importo residuo fino a mille euro, alla variazione al Dup e allegati, alla variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Tra gli ordini del giorno ci sono la "borsa merci Macerata" (per la regione Marche) - Quotazioni delle produzioni agricole al centro fiere di Villa Potenza (Pierfrancesco Castiglioni), il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Macerata, l’ospedale regionale di Torrette e l’aeroporto (Sandro Montaguti, Barbara Antolini e Antonella Fornaro).