"Trenta anni vissuti tra rischi e soddisfazioni"

Dopo trenta anni alla guida del comando della polizia municipale, ieri è stato l’ultimo giorno di servizio per Daniela Cammertoni. Si è chiusa la porta del suo ex ufficio alle spalle e, davanti, il meritato pensionamento.

Arrivata il primo luglio del 1994, aveva 31 anni, sul curriculum l’esperienza del comando dei vigili urbani di Treia, e da quel giorno inizia la sua storia civitanovese, ieri celebrata a Palazzo Sforza con i ringraziamenti del sindaco che le ha riconosciuto "l’impegno e il prezioso contributo dato al nostro territorio. Le auguriamo di poter vivere questa nuova fase della vita con la stessa passione e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta".

Come si raccontano trenta anni di servizio?

"Non si può. Voglio però dire che ho visto crescere questa città e che sono cresciuta con lei, professionalmente e umanamente. Le difficoltà superate, perfino i rischi affrontati mi hanno cambiata e rafforzata e ne sono sempre uscita a testa alta e non è poco".

Il momento più difficile e quello più bello?

"Il più spiacevole quando venni convocata da un sindaco, che mi disse di non essere contento della polizia municipale e di voler cambiare, a cominciare dalla comandante. Ma sapevo di aver lavorato con coscienza insieme con i colleghi, seppure con un organico ridotto e carenza di fondi. Quelle parole mi ferirono molto, ma la storia mi ha poi dato ragione e sono rimasta al mio posto, con orgoglio e soddisfazione".

Dal suo insediamento si è rapportata con sei sindaci e un commissario prefettizio. Con chi ha avuto più feeling?

"Forse con Ciarapica, ma anche con Marinelli sono riuscita a fare un buon lavoro".

A luglio 1994 lei vince il concorso in una Civitanova governata dal sindaco Barbara Pistilli. Un binomio di potere al femminile. Le sono capitati episodi di discriminazione?

"Sì e mi sono dovuta difendere con le unghie e con i denti. Si parlava di ”Civitanova in rosa”. Di quel periodo ho però ricordi sfocati, perché ero sovraccarica di impegni e aspettative, ma non ero una sprovveduta e amavo tantissimo il lavoro. Non ho mai pensato di trasferirmi. Forse mi pento di non avere spostato qui la residenza, ma fare avanti e indietro da Treia non mi è pesato".

Si è innamorata di Civitanova?

"Molto, con le sue luci e le sue ombre. È cambiata in questi anni, ma è sempre cresciuta e naturalmente anche i problemi si sono acuiti, pure quelli legati alla sicurezza. È il prezzo del successo. In questo contesto voglio sottolineare come abbia sempre potuto lavorare in un clima di massima collaborazione tra le forze dell’ordine, il che ci ha permesso di essere più forti nel controllo del territorio".

Il rapporto con i civitanovesi? Ci sono stati momenti duri, in cui si è perfino rischiato lo scontro fisico.

"Il mio, il nostro, obiettivo è sempre sminare le tensioni, e placare gli animi risolvendo il problema. Nel mio lavoro ho cercato ogni giorno di prevenire e guardare con atteggiamento di fiducia all’altro. Poi sì, ci sono stati giorni di tensione, ma è acqua passata".

Che farà con la divisa da pensionata?

"Mi dedicherò a mio marito e a mio figlio e agli impegni nel sociale, per rendermi utile in maniera concreta. Peraltro faccio già parte della protezione civile a Treia".

Ha salutato i suoi agenti che ha visto e fatto crescere e che affida al nuovo comandante Cristian Lupidi. Cosa augura alla truppa?

"Che sappiano fare gioco di squadra e risolvano subito le incomprensioni se dovessero sorgere, perché le difficoltà sono fuori dalla caserma".

Lorena Cellini