Trenta atleti al Memorial Pichierri La madre: "Bel modo di ricordarlo, come se gareggiasse anche lui"

"Enrico è in ognuno di questi ragazzi". Sono state le parole di mamma Albina al primo "Memorial per Pikkio", gara commemorativa in ricordo del 24enne settempedano Enrico Pichierri, operaio della Falc Mobili a Chiesanuova di Treia, coinvolto lo scorso agosto in un incidente in moto a Porto Sant’Elpidio. Aveva salvato quattro vite donando gli organi. Ieri, alla palestra di San Severino ’No pain no gain’ di Claudia Liberti e del compagno Andrea Cascetti, maestro e ’mentore’ di Enrico negli allenamenti, si è svolto il primo memorial, a cui ha partecipato anche la famiglia del giovane, a partire da papà Luigi, mamma Albina e dalla sorella Valeria. La gara ha coinvolto una trentina di ragazzi (dai 14 ai 64 anni) con esercizi di pesistica (panca piana, squat e trazioni alla sbarra); oltre alla coppa per le prime tre squadre, non sono mancate medaglie. Enrico aveva passato otto anni in questa palestra, in pratica da quando era stata aperta; si allenava sempre ed aveva ottenuto il diploma di istruttore. "Per mio figlio – prosegue Albina - Claudia e Andrea sono stati anche maestri di vita. Considerava questo posto come la sua seconda casa". La famiglia, prima di trasferirsi a Porto Sant’Elpidio, viveva nel rione Di Contro. "Siamo grati per questo memorial – prosegue la mamma – è come se gareggiasse mio figlio, è un modo per tenerlo vivo". Il diploma di istruttore di Enrico è appeso alla parete in palestra, con la sua foto. "Sarà sempre con noi – dice Claudia -. Era tanto determinato e motivato, un esempio. E questa iniziativa è un modo per stare insieme, nel suo ricordo, facendo sport". "Vorremmo che il memorial diventasse un appuntamento annuale, magari facendo rete con altre palestre", aggiunge Andrea. La mamma, oltre a ringraziare tutti, ci tiene ad evidenziare l’aspetto solidale dell’organizzazione. Il ricavato dalle quote di partecipazione sarà devoluto al rifugio del cane Colle Altino di Camerino perché Enrico amava gli animali.

Lucia Gentili