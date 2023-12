Trentacinque anni di lettura

La libreria Van Gogh di Civitanova ha tagliato il traguardo dei 35 anni di attività, pur non trovandosi in centro. Aperta e gestita da Simona Brugnini con cortesia, delicatezza, disponibilità è operativa sotto i portici di San Gabriele, di fianco alla parrocchia costruita da don Lauro Chiaramoni. Era stata aperta il 18 dicembre 1988. Una vera sfida, che è stata vinta con tanta caparbietà. La Van Gogh ha tutto: libri scolastici, libri di varia e letteratura, fornitissima con i titoli della San Paolo e di altre editrici cattoliche, è l’unica sotto questo profilo in città. Una libreria, che è anche punto d’incontro che fa vivere meglio il Quartiere Maranello-San Gabriele. Martina, figlia di Simona (insieme nella foto) nella Libreria c’è cresciuta sin da bambina, ora è universitaria e aiuta la mamma a servire al meglio i clienti.

Ennio Ercoli