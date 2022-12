Trentamila euro a sostegno della Caritas

di Lorena Cellini

Diecimila euro per la Caritas cittadina e 400 euro per ogni dipendente del gruppo. Un investimento di 30mila euro totali quello del gruppo societario ’13 Maggio’ e dell’associazione ‘Don Lino Ramini’, amministrate e dirette da sacerdoti e laici tra cui don Sergio Copponi, Galliano Micucci, Umberto Vallesi e don Vinicio Albanesi (nella foto). Hanno chiuso il 2022 con una attenzione al proprio personale e, come nella mission della struttura, anche con una sensibilità sociale nel confronti della città. "L’iniziativa – dice l’amministratore delegato Micucci – vuol confermare lo spirito solidale della cooperativa verso i propri collaboratori che da lungo tempo lavorano con la società, operanti in sede e nelle diverse strutture, che in questi anni difficili causati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina hanno fornito il meglio di sé. Un intervento di partecipazione teso a contribuire al pagamento delle spese per carburanti e energia elettrica". L’attenzione alla Caritas segue il solco di una attività della cooperativa che è da sempre attenta alle persone bisognose di aiuto ,che in questo periodo affluiscono sempre più numerose al centro della Caritas di via Parini. Dal momento della fondazione, la 13 Maggio e l’Associazione Don Lino Ramini, sono state sempre vicine alle associazioni di volontariato civitanovesi come avvenuto anche nel corso del 2022 con la donazione di altri 30.000 euro distribuiti tra l’associazione sportiva Antrophos, che con i suoi atleti ha vinto alcune medaglie ai giochi paraolimpici e ha trionfato nel campionato nazionale di basket, con tanto di ricevimento in Comune, tra Anffass, la Caritas e l’associazione ‘Un Altro Mondo’ di Fermo che organizza attività di nuoto per giovani portatori di handicap. L’associazione Don Lino Ramini da ultimo ha fornito un contributo anche per la costruzione di una scuola in Burundi, in Africa, in accordo con la Parrocchia Cristo Re.