Trentamila euro per la climatizzazione della sala ’Gigli’

Il Comune di Recanati ha deciso di spendere 30.000 euro per la climatizzazione della sala cinematografica "B. Gigli". I soldi necessari saranno attinti dalla famosa Iva recuperata dai mutui accesi dall’Amministrazione comunale per i lavori di sistemazione degli impianti sportivi cittadini. La cifra è ritenuta sufficiente per dotare la sala cinematografica e i locali annessi di un moderno impianto di climatizzazione necessario per affrontare la stagione invernale in arrivo. Ad occuparsene sarà la ditta Elle Srl Unipersonale di Recanati a cui già l’Amministrazione comunale ha affidato precedentemente il servizio tecnico di redazione del progetto di climatizzazione di tutti gli stabili del patrimonio comunale. Ciò permetterà di rendere autonomo il riscaldamento della sala cinematografica "B. Gigli" e dei locali annessi rispetto a tutto il complesso dell’ex Multisala Sabbatini.