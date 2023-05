Trent’anni del Sermit, incontro con don Vinicio

Il Ser.Mi.T., Servizio Missionario Tolentino, compie trent’anni di volontariato. Per festeggiare questo traguardo, venerdì alle 21.15 all’auditorium della Biblioteca Filelfica, ci sarà un incontro con il fondatore della comunità di Capodarco di Fermo, don Vinicio Albanesi, su "Il volontariato: profezia nella città", con il patrocinio del Comune. È aperto alla cittadinanza. Il Ser.Mi.T. è nato un’iniziativa di don Rino Ramaccioni e Maria Antonietta Bartolozzi, inizialmente per sostenere i missionari in alcuni Paesi, come Africa, India e Brasile; negli anni il sostegno è stato portato anche in Italia e in città per aiutare chi è in difficoltà. È attivo all’estero attraverso le adozioni a distanza, e a Tolentino attraverso i servizi erogati, come i pacchi alimentari o il Centro di ascolto.