"Trent’anni di agenzia immobiliare, ecco come è cambiato il mercato"

"Mio fratello scelse San Severino perché si innamorò della sua piazza. Fu lui a portare qui la prima agenzia immobiliare". Remo Grenga (foto) è il titolare dell’agenzia SS Marche Casa, che quest’anno compie 30 anni di attività. Ad aprirla nel 1994 fu suo fratello, la prima in città: "Eravamo di Roma, questo territorio per noi era un mondo inesplorato. Da allora abbiamo lavorato tanto per farci conoscere. La soddisfazione più grande è di esserci integrati e di sentirci a casa". In 30 anni ci sono stati due terremoti e le crisi, ma la casa di proprietà resta il sogno più grande per le famiglie: "Quando abbiamo iniziato – racconta Grenga – c’erano le lire e, in proporzione, le case costavano meno, il potere d’acquisto era maggiore. Tuttavia i mutui avevano tassi più alti, il 12-13 per cento, e la casa alla fine costava fino a tre volte il prezzo di acquisto". I terremoti hanno reso i cittadini più consapevoli: "In particolare dopo quello del 2016 ho visto nascere la paura nelle persone. Sono crollate case e certezze. Ora le persone cercano sicurezza". Un appartamento nuovo di circa 100 metri quadrati, antisismico e in classe energetica A si aggira intorno ai 220mila euro: "Rimane difficile oggi acquistare una casa nuova ma l’attenzione verso la sicurezza è aumentata".

Gaia Gennaretti