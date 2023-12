Trent’anni di musica raccontati in un album

È stato presentato a Roma il nuovo disco dei "Riding Sixties" intitolato "R60 Thirty Years Italians do it Beatter". La band, capitanata dal civitanovese Pietro Tirabassi (detto Piero) ha scelto di celebrare i suoi trent’anni di musica con un nuovo vinile. "Il sottotitolo "Italians do it Beatter" è un gioco di parole ­– ha spiegato Tirabassi – che elabora la frase resa celebre da Madonna "italians do it better" gli italiani lo fanno meglio, che, secondo i Riding Sixties diventa: gli italiani lo fanno "più Beat" (Beatter!). Beat infatti è la matrice musicale della nostra band, che celebra così i trenta anni di carriera con un disco aperto alle collaborazioni di vari musicisti. Una sfida giocosa sul terreno del più autentico rock britannico (Kinks, Animals, Yardbirds, Troggs, Rolling Stones), ma anche di maestri americani come l’amato Bob Dylan". "Il lato B del vinile, che contiene l’originale "Tell me what you see" (Tirabassi), è frutto – aggiunge l’artista – di un meticoloso recupero digitale delle tracce registrate dal vivo dal gruppo nel 1998, al "Big Mama", il mitico club romano che purtroppo ha chiuso in seguito al periodo del Covid. Questo rende il disco, in qualche modo, un documento storico per la musica live italiana".

Il lato A documenta la collaborazione della band con svariati musicisti di valore, come il violinista di Morricone Pierluigi Pietroniro o il sassofonista Carlo Micheli, che, assieme ad altri, hanno allargato l’orizzonte musicale dei Riding aggiungendo suoni di violino, lap steel guitar, slide guitar, fiati e contrabbasso al sound della band.

La formazione base dei Riding Sixties in questo discoè formata da: Pietro Maria Tirabassi (detto Piero), Enzo Civitarerale (già con i Corvi), Marco Bertogna, Simone Rauso, Alberto Bolli e Giacomo Docimo. L’album verrà presentato anche nelle Marche in un prossimo grande evento. Il disco è disponibile, in vendita, al Bookstore Libreria Ranieri, piazza XX Settembre 22 e Abbey Road Music shop, via Machiavelli 9, a Civitanova Marche, e al The Sound & Mecca Shop in corso Repubblica 33/A, a Macerata.