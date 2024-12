Trent’anni di storia. Torna il Presepe Vivente con 150 figuranti

Oltre trent’anni di storia e la passione di una comunità che prosegue il suo tradizionale cammino. Tornerà a partire dalla prossima settimana il Presepe Vivente, allestito nella suggestiva cornice della selva dei frati minori a Potenza Picena. "Rallegriamoci con Maria Immacolata: è nato per noi il Salvatore!". Questo il tema della 32a edizione della rappresentazione diretta dall’associazione "Amici del Presepe Vivente di Potenza Picena" e promossa dal convento frati minori parrocchia santi Stefano e Giacomo e dal Comune, con i patrocini della Regione e della Provincia. Primo appuntamento giovedì e a seguire domenica 29 dicembre e ancora lunedì 6 gennaio, sempre dalle 17 alle 20.

"Potenza Picena quest’anno ha la grazia di vivere un anno particolare, un anno dedicato a Maria – scrive padre Luca Gabrielli, presidente dell’associazione Amici del Presepe, nell’abstract descrittivo di questa edizione –. Infatti, 70 anni fa, l’allora sindaco Leonello Bianchini con atto pubblico comunale consacrava la città alla Madonna rendendola Città di Maria. La 32a edizione del Presepe Vivente vuole esprimere proprio questo profondo legame".

Numerose le maestranze impegnate nell’iniziativa: dai figuranti, circa 150, agli allestitori delle scene, passando per i costumisti. Tanti cittadini che, per settimane, si adoperano volontariamente curando la rappresentazione fino all’ultimo dettaglio.

"Il Presepe Vivente è un momento importante per la nostra comunità – spiega il sindaco Noemi Tartabini –. Agli organizzatori va il nostro ringraziamento. L’allestimento, frutto di un prezioso lavoro di studio e ricerca, fa si che questa manifestazione sia, in periodo natalizio, meta privilegiata per tantissimi visitatori provenienti da fuori città".

L’entrata è a offerta. Previsto il servizio bus navetta gratuito.