Macerata
CronacaTrent’anni di vintage con Il Barattolo. Il centro storico indietro nel tempo
14 set 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
  Trent'anni di vintage con Il Barattolo. Il centro storico indietro nel tempo

Trent’anni di vintage con Il Barattolo. Il centro storico indietro nel tempo

Appuntamento da stamattina con bancarelle che spaziano dall’abbigliamento, alla musica al collezionismo

Da piazza della Libertà al Loggiato del Palazzo degli Studi, passando per la Loggia dei Mercanti, corso della Repubblica e non solo

"Se l’estate non ha regalato le emozioni sperate? Allora l’occasione giusta per rifarti arriva a settembre, con il fascino intramontabile del vintage e le atmosfere uniche del modernariato". A dirlo sono gli organizzatori de "Il Barattolo". Proprio oggi infatti il centro storico di Macerata si trasformerà in un grande scrigno a cielo aperto grazie all’iniziativa che torna con una giornata speciale dedicata ad abbigliamento, accessori, collezionismo e pezzi d’arredo introvabili.

Tra piazze e portici, da piazza della Libertà al Loggiato del Palazzo degli Studi, passando per la Loggia dei Mercanti, corso della Repubblica, piazza Cesare Battisti e Galleria Scipione, si potrà fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Il vintage per l’armadio spazia dalle gonne midi ai trench, dai foulard d’epoca agli occhiali cult, fino alle borse intrecciate e alla maglieria di qualità.

Per la casa, invece, ecco lampade iconiche anni ‘60 e ‘90, ceramiche, vetri e poster originali: piccoli complementi che, con pochi euro, possono dare carattere a una stanza. Non mancherà lo spazio per l’artigianato autentico: amigurumi, pelletteria, bijoux in argento e pietre dure, tessuti pregiati e oggetti nati da lavorazioni lente e accurate. "Un’occasione per acquistare pezzi unici e sostenere il ’vero fatto a mano’", spiegano gli organizzatori.

Ma non è tutto, "Il Barattolo" infatti conferma poi il suo legame con il collezionismo e l’intrattenimento fisico. Vinili, cd, musicassette e special edition da scaffale, ma anche blu-ray, vhs cult e cofanetti introvabili arricchiranno le bancarelle.

Spazio anche ai fumetti e al retrogaming, con console storiche, cartucce originali, manuali e accessori per veri appassionati, fino ad arrivare alle piattaforme moderne come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Non mancheranno neanche le carte collezionabili, dai Pokémon a Magic. Con i suoi trent’anni di storia, "Il Barattolo" resta un appuntamento imperdibile per chi cerca tesori senza tempo. Il consiglio è di arrivare presto: i pezzi rari spariscono nelle prime ore.

