Trent’anni di vintage con Il Barattolo. Il centro storico indietro nel tempo

"Se l’estate non ha regalato le emozioni sperate? Allora l’occasione giusta per rifarti arriva a settembre, con il fascino intramontabile del vintage e le atmosfere uniche del modernariato". A dirlo sono gli organizzatori de "Il Barattolo". Proprio oggi infatti il centro storico di Macerata si trasformerà in un grande scrigno a cielo aperto grazie all’iniziativa che torna con una giornata speciale dedicata ad abbigliamento, accessori, collezionismo e pezzi d’arredo introvabili.

Tra piazze e portici, da piazza della Libertà al Loggiato del Palazzo degli Studi, passando per la Loggia dei Mercanti, corso della Repubblica, piazza Cesare Battisti e Galleria Scipione, si potrà fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Il vintage per l’armadio spazia dalle gonne midi ai trench, dai foulard d’epoca agli occhiali cult, fino alle borse intrecciate e alla maglieria di qualità.

Per la casa, invece, ecco lampade iconiche anni ‘60 e ‘90, ceramiche, vetri e poster originali: piccoli complementi che, con pochi euro, possono dare carattere a una stanza. Non mancherà lo spazio per l’artigianato autentico: amigurumi, pelletteria, bijoux in argento e pietre dure, tessuti pregiati e oggetti nati da lavorazioni lente e accurate. "Un’occasione per acquistare pezzi unici e sostenere il ’vero fatto a mano’", spiegano gli organizzatori.

Ma non è tutto, "Il Barattolo" infatti conferma poi il suo legame con il collezionismo e l’intrattenimento fisico. Vinili, cd, musicassette e special edition da scaffale, ma anche blu-ray, vhs cult e cofanetti introvabili arricchiranno le bancarelle.

Spazio anche ai fumetti e al retrogaming, con console storiche, cartucce originali, manuali e accessori per veri appassionati, fino ad arrivare alle piattaforme moderne come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Non mancheranno neanche le carte collezionabili, dai Pokémon a Magic. Con i suoi trent’anni di storia, "Il Barattolo" resta un appuntamento imperdibile per chi cerca tesori senza tempo. Il consiglio è di arrivare presto: i pezzi rari spariscono nelle prime ore.