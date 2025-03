Trent’anni di yoga della risata. Doppia sessione di pratica online: "Per essere felici non serve un motivo"

Trent’anni di yoga della risata. A partire da domani, 30 anni dopo, l’Istituto italiano, fondato dai master trainer maceratesi Lara Lucaccioni e Matteo Ficara (nella foto), invita a ridere insieme, in ogni angolo d’Italia e del web, generando così un’onda di gioia collettiva e un messaggio di pace. Chiunque può partecipare, condividendo sui social brevi video (massimo 30 secondi) o foto di risate contagiose, accanto al luogo simbolo della propria città, con gli hashtag #italiacheride #30annidirisate, #dallarisataallafelicità.

La giornata vedrà due momenti particolarmente significativi con due sessioni di risate online aperte a tutti: una con il fondatore della pratica, il medico indiano Madan Kataria alle 13.30, e un’altra alle 21, in cui è previsto un minuto di risate per la pace nel mondo. Questo il link per iscriversi https://bit.ly/3F7XuVE. Le celebrazioni proseguiranno fino al 20 marzo, Giornata internazionale della felicità.

"Non serve un motivo per essere felici - spiegano Lucaccioni e Ficara -. Se portiamo il nostro corpo a ridere, in maniera intenzionale, la nostra mente lo seguirà, secondo la teoria del binomio corpo-mente, attivando la chimica della felicità anche nei momenti più difficili".