Trent’anni fa in fabbrica "Io c’ero...". Cecchetti, attestato agli ex operai

"Io c’ero... noi ricordiamo": questo il significativo motto riprodotto nell’attestato consegnato al Lido Cluana a oltre cento cecchettari, al termine del partecipato convegno promosso dal Rotary e Club (presidente Pio Amabili, segretario Giancarlo Cognigni) e dal Comune al "Teatro Enrico Cecchetti" sui 3O anni dalla chiusura della fabbrica metalmeccanica civitanovese, fondata da Adriano, che produceva carrozze ferroviarie, ma anche motonavi e motopesca. Lo ha curato il professor Alvise Manni, del Centro Studi Civitanovesi. Molti di questi operai sono riusciti ad andare in pensione subito, con qualche scivolo, altri con un’altra occupazione per alcuni anni in altre fabbriche, dopo lo stop definitivo del 30 giugno 1994 decretato dall’imprenditore della "Sgi Spa" Gallinari di Reggio Emilia. Per tutti il convegno è stato un momento per rivedersi, per ricordare gli anni di lavori nei vari reparti, le vicende sindacali.

Prima della consegna tutti a curiosare attorno alle immagini della Fototeca della storica fabbrica. Grande curiosità dei cittadini nella Palazzina Sud del Lido Cluana anche per il plastico dello Stabilimento Cecchetti (Sgi Spa), compreso tra la ferrovia, via Carducci e via Cecchetti, realizzato da Stefano Moschettoni di Santa Maria Apparente, che vi ha lavorato come elettricista.

Questi i nomi degli ex-cecchettari ai quali è stato consegnato l’attestato "Io c’ero": Luigina Amianti, Sergio Angelomé, Lino Antonelli, Ennio Baldassarri, Nazzareno Battistelli, Valerio Battistelli, Palmiro Berdini, Silvano Bertola, Araldo Biagiola, Enzo Biagiola, Giuseppe Biancucci, Ennio Bongelli, Luigi Carlocchia, Sauro Cesanelli, Gianfranco Ciccarelli, Aurelio Clapis, Walter Cognigni, Silvano Donati, Fernando Doria, Enrico Ercoli, Graziano Fontana, Angelo Gaglioppa, Pierino Galanti, Enrico Giannini, Giorgio Giorgetti, Andrea Girotti, Gerry Lattanzi, Claudio Mandolesi, Marone Mariani, Mario Marinelli, Mario Marsili, Marzetti Giuseppe, Michele Mazzolini, Riccardo Monachesi, Angelo Morresi, Stefano Moschettoni, Stefano Muzi, Umberto Pancotto, Giovanni Panichelli, Graziano Panichelli, Silvano Panichelli, Renato Pasquali Franco Pezzola, Sergio Pierdomenico, Umberto Polizio, Ulderico Postacchini, Gustavo Postacchini (è stato anche assessore comunale al’urbanistica), Giorgio Raccosta, Adolfo Recchi, Marino Recchi, Dario Ripa, Girolamo Rossi, Renato Rossi, Luciano Rubiola, Ermanno Sagretti, Giovanni Sampaolo, Guido Sampaolo, Giancarlo Santandrea, Alfredo Santini Menotti, Agostino Santolini, Ottavio Scalabroni, Mario Scoponi, Guido Secchiari, Maurizio Silvestrani, Paolo Sincini, Mario Sincini, Fabrizio Smerilli, Mario Storani, Romolo Testasecca, Gino Tolentinati, Luca Torresi, Enrico Tramandoni, Vittorio Tranquilli (ha viaggiato nei vari porti italiani ed esteri, per installare portelloni della Sgi sulle navi, è stato anche sindacalista Cisl), Luigi Valentini, Lino Venanzoni, Cesare Vetrdini, Fabio Vivani, Giacomo Vives, Gabriele Zazzetti, Giuseppe Zingarini.

Alcuni si sono presentati la sera stessa, per cui Amabili ha compilato a mano una quindicina di attestati. Altri sono stati lasciati all’Ufficio Turistico, dove è possibile ritirarli da parte delle storiche ’tute blu’, per facilitare chi ha saputo in ritardo dell’evento. Ennio Ercoli