Trentanove capi di imputazione: fissato il processo al ladro seriale

Con 39 capi di imputazione, per furti e una rapina, sarà processato a maggio il 22enne Cristiano Ramaj, 22enne di Civitanova che per mesi terrorizzò la fascia costiera con i suoi colpi ai danni di negozi, cha let e abitazioni private. Il ragazzo era stato arrestato lo scorso settembre, al termine delle indagini dei carabinieri. La sua attività era iniziata a gennaio 2023 da Porto Potenza, dove il 22enne si era trasferito da qualche tempo. Prima aveva cominciato con gli stabilimenti balneari, sempre con lo stesso modus operandi. Poi aveva preso di mira i negozi, iniziando a spostarsi anche a Civitanova e Porto Recanati. Nel corso dei vari colpi, avrebbe anche sottratto carte di credito che poi avrebbe utilizzato per prelevare il contante o pagare i piccoli importi per cui non serve sapere il codice. Il 13 agosto era stato arrestato, mentre tentava di mettere a segno un furto in un’abitazione di Porto Potenza. Poi ci sarebbe stata una rapina a un commerciante di Civitanova. Fino all’arresto, Ramaj avrebbe continuato a darsi da fare scassinando serrature, porte e finestre. I carabinieri di Porto Potenza e Civitanova però erano sulle sue tracce, e mettendo insieme i vari indizi sarebbero riusciti ad addebitargli una lunga serie di furti, oltre alla rapina, alla ricettazione e all’indebito utilizzo delle carte. E con queste accuse, il ragazzo a settembre era finito in carcere. Ieri mattina per lui in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza preliminare. Come chiesto dal pubblico ministero Enrico Riccioni, il giudice Giovanni Manzoni ha disposto il rinvio a giudizio, fissando la prima data del processo a maggio. Il ragazzo, difeso dagli avvocati Vando Scheggia e Mirela Mulaj, potrà dare in aula la sua versione dei fatti e respingere le accuse.

Paola Pagnanelli