Trento impone la legge del più forte. La Lube si inchina in quattro set

Trento

3

Lube

1

ITAS TRENTINO: Kozamernik 5, Michieletto 23, Sbertoli, Rychlicki 18, Lavia 18, Podrascanin 9, Laurenzano (L), Nelli, Acquarone, D’Heer 2. N.E. Cavuto, Pace, Berger, Magalini. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, Lagumdzija 15, De Cecco 2, Anzani 5, Bottolo 10, Yant 15, Balaso (L), Motzo, Bisotto, Diamantini 1, Thelle, Nikolov 2. N.E. Cremoni, Larizza. All. Blengini.

Arbitri: Lot (Tv) e Piana (Mo).

Parziali: 25-22 (30’), 19-25 (26’), 25-19 (31’), 25-21 (28’).

Note: spettatori 3.356; Itas battute sbagliate 17, ace 4, muri 10, ricezione 45% (perfetta 21%), attacco 52%; Lube bs 13, ace 4, muri 9, 47% (26%), 40%.

Civitanova ci prova ma Trento semplicemente è più forte. Anzi la più forte, perché il team di Soli ribadisce la sua leadership in SuperLega collezionando la decima vittoria di fila. Il remake dell’ultima finale Scudetto termina 3-1 e così i campioni d’Italia stoppano la striscia di quattro successi dei vice campioni. Per la Lube (che ha attaccato con un basso 40%) un ko che non consente di agganciare Piacenza al terzo posto e anzi l’ennesimo successo della scatenata Verona porta la Rana a -2. Domenica alle 18 si torna all’Eurosuole Forum per il match contro Cisterna.

Primo set. C’è Yant e non Nikolov (fastidio alla schiena), quindi giocano gli schiacciatori riserve. La Lube sbaglia qualche servizio ed è 7-4. Trento è più continua, Podrascanin mura la pipe di Bottolo, Yant schiaccia fuori e il divario si allarga: 15-9. Grazie a improvvise difficoltà della ricezione locale la Lube ricuce 23-20, ma Lagumdzija sbaglia il servizio e regala il set ball. Chiuderà Kozamernik.

Secondo set. Rychlicki attacca out, si piglia il muro da Bottolo e ancora un bel tocco del 2000 spingono per la prima volta avanti la Lube 5-8. L’Itas è imprecisa in ricezione e Kozamernik non va: 8-13. Diventa goleador Anzani che piazza 3 punti di fila, i biancorossi adesso sono cinici e duri (pur col 38% d’attacco) e di ace Lagumdzija firma l’importante 15-20. Trento non c’è più, conferme gli erroracci finali di Kozamernik e Michieletto.

Terzo set. Ci si aspetta la reazione trentina e infatti 7-3. L’Itas ora fa suoi gli scambi lunghi, sale 12-7 e poi mantiene 3-4 lunghezze di margine. Nonostante gli sbagli di Kozamernik si arriva al 22-19 quando la Lube ha l’occasione migliore per cambiare l’inerzia e mettere apprensione ai dolomitici, ma Yant viene murato da Podrascanin. Trento si porta sul 2-1 con Michieletto (8).

Quarto set. L’Itas comincia 10-7 ma adesso si combatte punto a punto e i muri diventano tostissimi. L’ace di Lagumdzija dà la parità a 17, poi due bei attacchi di Lavia rimettono la freccia gialloblù. I colpi di Michieletto tengono Trento avanti ed ecco il murone di Podrascanin su Yant per il match ball 24-20. Ancora Marlon va in rete dal servizio.