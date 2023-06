Trial, grande successo per il campionato europeo

Successo a Sefro per l’Europeo Trial (Fim Europe Trial European Championship 2023), organizzato dal Motoclub Camerino il 3 e 4 giugno. "L’anno scorso abbiamo avuto la tappa del campionato italiano e quest’anno del campionato europeo – ha detto il sindaco Pietro Tapanelli –. Una manifestazione ben riuscita: Comune di Sefro e Motoclub Camerino hanno collaborato in maniera sinergica e proficua. Sefro per tre giorni è stata invasa da decine di camper ed equipaggi da tutta Europa. Un pienone. Ringraziamo anche la cittadinanza per la pazienza dimostrata per qualche disagio dovuto alla viabilità modificata. E grazie alle associazioni che hanno partecipato, come Contram, Protezione civile, Pro Loco, e agli sponsor".