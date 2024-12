Triathlon: annata super. Centro Nuoto sul podio

Terzo posto tra le società delle Marche e iscritti in aumento: che annata il 2024 per la sezione Triathlon del Centro Nuoto Macerata. La stagione è appena terminata per la disciplina che ingloba tre sport (nell’ordine nuoto, ciclismo e corsa) e, grazie a diverse vittorie e numerosi podi, il CNM è salito sul podio regionale. Un piazzamento di pregio conseguito anche grazie alle performance del solito Roberto Ripani che ha disputato il circuito Paratriathlon con risultati di rilievo. Come detto il terzo posto gratifica il Centro Nuoto Macerata anche perchè la sezione nel contempo si è allargata e ormai conta 20 tesserati Age Group. Gli atleti hanno gareggiato coprendo tutte le distanze, specialista assoluto dello Sprint è stato Enrico Ribichini, classe M5 veterano che ha fatto uno straordinario en plein salendo sul podio in tutte le 5 gare disputate. Per lui 3 primi posti, un secondo e un terzo posto! Le vittorie sono arrivate sia nel duathlon di Tolentino con cui ha aperto la stagione, che nel triathlon di Senigallia e Piediluco. Sulla scia di questi risultati si è collocato il giovane S1 Francesco Marconi che ha festeggiato ben 4 i podi e la perla di aver vinto l’Eaglexman Olimpic, gara estrema su distanza atipica che si è svolta nella splendida cornice del Gran Sasso in Abruzzo. Stakanovista Simone Leoni (M3), protagonista anche ai Campionati Italiani di Cervia e eccellente a Foligno cogliendo il 3° posto nel duathlon sprint. L’ultima medaglia dulcis in fundo è arrivata dal settore femminile con Lorena Sgariglia, seconda al triathlon sprint di Civitanova. Infine da ricordare che ben 7 atleti hanno preso parte al massacrante Ironman Italy Emila Romagna (3000 partecipanti da tutto il mondo ed unico evento in Italia): c’erano Mattia Baldoni, Luca Carancini, Franco Pallocchini, i fratelli Alessandro e Marco Peca, Stefano Wosz.

