Tribunale di Camerino, Pasqui porta il caso a Roma

Il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui, continua a battersi per il ripristino dell’ex tribunale di Camerino, soppresso nel 2013. Oggi Pasqui ha incontrato a Roma il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, per illustrare la proposta di legge statale di cui è stato il primo firmatario.

L’iniziativa legislativa, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale delle Marche il 20 aprile 2021 con la deliberazione n. 10 e trasmessa alla Camera il 30 aprile dello stesso anno, aveva avviato il suo iter in Commissione Giustizia, senza però concludersi prima della fine della XVIII legislatura.

Ora, la proposta torna in Parlamento per modificare l’assetto dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e restituire a Camerino un presidio di giustizia fondamentale per il territorio. Il percorso di Pasqui su ciò è iniziato nel 2021, con un primo incontro proprio con Sisto, e proseguito nel 2024. "Si tratta di un passaggio decisivo per la nostra Regione – ha dichiarato Pasqui –. Il tribunale di Camerino è un punto di riferimento per un territorio vasto, che merita attenzione e servizi adeguati. Continueremo a lavorare con determinazione per ottenere un risultato concreto. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Francesco Battistoni, per il sostegno e l’attenzione dimostrati".