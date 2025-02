Tribunale in lutto per Palma Pagnanelli, storica cancelliera in servizio alla procura di Macerata, scomparsa ieri a 68 anni. Malata da tempo, Pagnanelli era ricoverata in ospedale a Milano. Volto notissimo tra gli avvocati che gravitano attorno al palazzo di giustizia, Pagnanelli aveva lavorato a lungo come cancelliera in procura, prima di trasferirsi al casellario, dove era stata impegnata fino alla pensione. Sposata con Stefano Vallesi, ex vice direttore generale di Banca delle Marche, Palma Pagnanelli lascia anche la figlia Elisa. In attesa del rientro della salma da Milano, il funerale è stato fissato per venerdì alle 14.30 nella parrocchia della Santa Madre di Dio, non lontano dal tribunale dove Pagnanelli aveva lavorato per decenni.