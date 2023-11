Tricolore ridotto a brandelli. A sostituirlo ci pensa Micucci

Sul monumento ai Caduti ora sventola il Tricolore fornito dal Pd di Civitanova. È stata rimossa la bandiera che, colpa del vento che da settimana l’aveva ridotta a brandelli, strappando via il drappo rosso. Lo ha fatto un esponente del Pd ieri mattina, il capogruppo consiliare Francesco Micucci, non tollerando più che il Comune non avesse provveduto a sostituirla nonostante le polemiche di questi giorni. Sotto quel vessillo strappato infatti il 4 novembre, festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, amministratori comunali e autorità militari hanno organizzato le celebrazioni, senza imbarazzo per il drappo bianco e verde, orfano del rosso, che intanto sventolava sul pennone. Una figuraccia che tuttavia non ha innescato, nei giorni successivi, la sostituzione del bicolore con il Tricolore.

Ci ha pensato Micucci. "Visto che ancora nessuno tra sindaco, assessori e compagnia cantando – ha scritto sulla sua pagina Facebook – si decideva a sostituire la bandiera oramai ridotta a uno straccio, ho preso in prestito dalla sede del Pd, perché anche noi siamo patrioti, una bandiera italiana degna di questo nome, mi sono recato al monumento, ho smontato la vecchia e ho issato il vessillo a tributo dei caduti. Tempo dell’operazione dieci minuti: ci voleva tanto? Ho riconsegnato la vecchia in Comune, visto mai che venissi anche accusato di appropriazione indebita". Uno ‘schiaffo’ all’amministrazione che per troppo giorni ha tollerato che un cencio strappato continuasse a sventolare sul monumento.