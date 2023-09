Tricolori a Matelica in onore degli Alpini: "Un legame indissolubile"

Un comune tutto imbandierato di tricolori ha accolto le delegazioni di mezza Italia, giunte per il 102esimo raduno regionale degli Alpini, organizzato dal Gruppo alpino Val Potenza, presieduto dal matelicese Angelo Ciccarelli. Punto di incontro è stato il monumento della Penna alpina in via Marconi, da dove poi, guidati dalla Fanfara Orobica, gli alpini hanno sfilato per le vie cittadine e raggiunto il monumento ai caduti, dove si è tenuta una breve cerimonia ed è stata deposta una corona d’alloro. Al termine il corteo ha raggiunta piazza Enrico Mattei, concludendo la marcia in piazzale Gerani, dove sono intervenute le varie autorità. "Ringraziamo i tanti ufficiali intervenuti, il prefetto di Macerata Flavio Ferdani, i sindaci del territorio e il consigliere regionale Renzo Marinelli per essere qui presenti – ha dichiarato il sindaco Massimo Baldini – perché omaggiano così il gruppo Alpini a cui siamo legati: ci ha aiutato nei giorni dell’emergenza Covid, ogni anno svolge tante attività e ormai è tradizionale la festa della montagna a luglio sul monte San Vicino". Il presidente Ciccarelli, da 26 anni alla guida del gruppo, ha tenuto a raccontare la storia del Val Potenza.

Matteo Parrini