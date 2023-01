Tricolori staccati e strappati in due punti della città

Strappato e staccato dal pennone il Tricolore, e buttato sopra una lapide. Sta messa così, gettata come uno straccio sporco, la bandiera italiana che sventolava sopra la lapide dedicata alle vittime delle Foibe. Non va meglio al vessillo che, pochi metri più in là, garrisce accanto a San Giorgio che infilza il drago, un tributo alla Cavalleria, e che pure è ridotto a brandelli. Una situazione che dura da giorni, in via Martiri delle Foibe. Qui, tra una settimana si sposterà una delegazione comunale per celebrare il giorno del Ricordo e ci sarà quindi chi provvederà al maquillage, con le due bandiere che verranno cambiate con drappi nuovi dall’amministrazione comunale per ben figurare nelle foto ricordo della ricorrenza istituzionale. Poi, si tornerà al solito menage, quello che trascura la manutenzione dei Tricolori che sventolano.