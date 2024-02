Trilogia dell’acqua, il libro di Lanfranchi

"La Trilogia dell’acqua", l’architetto civitanovese Andrea Lanfranchi presenta il suo libro di poesie. L’appuntamento, a cura dell’associazione dantesca civitanovese, con il patrocinio del Comune, è per domani alle 18.15 nella Sala convegni del Banco marchigiano. Durante gli anni dell’università, per mantenersi agli studi, l’autore ha lavorato per un certo tempo al mercato ittico civitanovese. Quei mesi di lavoro si sono tradotti in immagini poetiche, vere e proprie metafore dell’esistenza umana, con le sue speranze e le sue domande sul senso della vita.