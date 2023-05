Trionfo di fiori e profumi con la mostra mercato di domani in corso Cairoli

Macerata si riempie di fiori e profumi di primavera con la mostra mercato Expo Giardino. È in programma per domani lungo Corso Cairoli la seconda edizione della manifestazione che porterà ufficialmente la primavera nel capoluogo della provincia con fiori, piante e accessori da giardino. Diverse le ditte del settore che parteciperanno tra vivaisti, aziende di attrezzature e accessori per giardino, di piccolo artigianato, prodotti di erboristeria, oggettistica in legno, terrecotte, prodotti naturali e biologici, ditte di giardinaggio. "Dopo il grande successo della prima edizione abbiamo deciso di replicare l’appuntamento che, oltre a essere un momento dedicato a un settore specifico, dà visibilità alle attività commerciali del quartiere e coinvolge anche la cittadinanza dato che invitiamo i residenti di corso Cairoli ad abbellire i balconi con piante e fiori" ha detto l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano.