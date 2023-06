Tris di bandiere, arriva quella verde a misura di bambini

Arriva il tris di vessilli per Porto Recanati. E’ da poco giunta l’ufficialità che sulla spiaggia cittadina sventolerà anche la Bandiera Verde, che certifica come il litorale sia a misura di bambini e famiglie. Un grosso riconoscimento, che quest’anno si aggiunge alle assegnazioni già note della più prestigiosa Bandiera Blu e della Bandiera Gialla (come città "bike friendly"). A renderlo noto è stato l’ente comunale, tramite un comunicato stampa. "Per il 2023 le nostre spiagge si confermano a misura di bambino – scrive il Comune di Porto Recanati –. Alla nostra città, infatti, è stata assegnata anche quest’anno la Bandiera Verde, che premia appunto quelle località balneari che, rispondendo a determinati criteri, si dimostrano mete particolarmente indicate per le famiglie e i più piccoli e che rappresentano il luogo ideale dove poter passare le vacanze". Sempre il Comune rivierasco, ricorda che "nelle Marche sono tredici le spiagge che figurano tra quelle premiate con il vessillo verde nella classifica stilata dai pediatri italiani e internazionali. Spiagge che, oltre a essere a misura di bambino, devono avere la peculiarità di essere particolarmente confortevoli per le neo mamme". A esprimere profonda soddisfazione è stato poi il sindaco Andrea Michelini. "Come per la Bandiera Blu e la Bandiere Gialla, la conferma della Bandiera Verde è motivo di felicità, orgoglio e piena soddisfazione – commenta il primo cittadino portorecanatese –. Sappiamo che questo riconoscimento comporterà il dover moltiplicare i nostri sforzi al fine di rendere la nostra cittadina sempre più appetibile e meta ideale per i nuclei familiari che si caratterizzano per la presenza di bambini. Lavoreremo per migliorarci sotto questo punto di vista e per potenziare la nostra offerta a favore dei più piccoli".