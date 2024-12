Tris di vittorie per Potenza Picena,. Recanati e Cus

Tre su tre, fine settimana impeccabile per le compagini di calcio a 5 della provincia che sono protagoniste nei tornei nazionali. Tutte, Potenza Picena, Recanati e Cus Macerata, hanno centrato successi tra la serie A2 e la serie B. Al piano più alto, la Kappabi ha messo al tappeto 4-2 la New Deal Rieti. Una vittoria meritata e tre punti pesanti perché hanno consentito ai giallorossi di lasciare l’ultima posizione. La Kappabi ha raggiunto a quota 7 un terzetto che comprende proprio Rieti e Pontedera. In serie B gran blitz di Recanati che è andato a espugnare il prestigioso e imponente PalaTricalle contro un Città di Chieti sempre più in crisi (quarto ko consecutivo ed erano partiti con 3 vittorie di fila). Finale 4-5, con i leopardiani che salgono al quarto posto, 15 punti. Affermazione roboante per il Cus Macerata che in casa ha annichilito 7-1 Lisciani Teramo. Una partita a senso unico che ha spinto gli universitari a quota 9 punti, in scia a Chieti e Teramo.

Andrea Scoppa