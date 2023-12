Tritarelli è fiducioso: "Insistere con la moda e speriamo nel rilancio del settore edile"

"Purtroppo l’anno ci lascia due guerre e un po’ di preoccupazione per il settore edile, però nell’ultimo periodo sono cresciuti il settore moda, l’occupazione e c’è un leggero calo dell’inflazione con effetti positivi sui prezzi". È la fotografia del 2023 agli sgoccioli scattata da Maurizio Tritarelli, titolare della ditta GMA Pellami e dal 2021 di nuovo presidente di Cna Macerata. "Per quanto riguarda l’export – spiega il presidente nato nel 1962 – sono stati bravi gli imprenditori a sondare nuovi mercati. Come moda, il Made in Italy è sempre stato apprezzato per la qualità dei prodotti".

Tritarelli, quali sono le differenze in questo inizio di mandato con il periodo 2009-2013 quando ha coperto lo stesso incarico nella Cna provinciale?

"Allora i problemi erano minori a differenza di oggi ed ecco perché dovremo essere sempre più bravi a stare vicino alle imprese, ad anticiparne le richieste. Sono presidente pure di Cna Servizi dove abbiamo circa un’ottantina di dipendenti che si occupano anche di contabilità, paghe, privacy, ambiente e sicurezza. In questa realtà, che ha un fatturato di quasi quattro milioni e mezzo, siamo cresciuti enormemente rispetto al mio primo mandato e ora possiamo contare su una struttura che risponde alle varie esigenze, ma dovremo essere al passo con i tempi con i corsi di formazione per dipendenti e imprenditori perché le cose cambiano con grande velocità".

L’occupazione è in aumento, è stato allora risolto il problema degli imprenditori e degli artigiani che non vedevano soddisfatta la richiesta di manodopera?

"Non ancora. Poco tempo fa una nostra associata legata al settore del turismo mi raccontava delle difficoltà, a volte i giovani le chiedono di avere libero il fine settimana. Noi andremo nelle scuole della provincia per spiegare che c’è anche la possibilità di aprire un’attività propria, illustreremo quali sono le prospettive. Come Cna, abbiamo presentato al Governo un progetto per realizzare corridoi professionali per cittadini stranieri, formandoli nei loro Paesi e proponendoci come tramite per un primo contatto con le nostre imprese".

Qual è stato l’aspetto più negativo che lascerà l’anno?

"Le guerre e la profonda amarezza che si prova quando si vedono le immagini di morte e distruzione provenienti dall’Ucraina o dalla Striscia di Gaza. Tutto ciò lascia un senso di insicurezza perché dall’oggi al domani la vita può cambiare repentinamente in peggio, crollano le certezze. L’anno ci lascia con i problemi causati dall’alluvione in alcune zone dell’Italia e ancora con i problemi del terremoto".

Quali sono le prospettive per il 2024?

"Nella moda e anche nella meccanica dovrebbe registrarsi qualche dato ancora migliore. Ho poi notato un incremento nelle vendite di prodotti chimici. C’è da puntare sulla moda e come Cna ci crediamo. Speriamo che gli imprenditori edili possano continuare a lavorare tranquillamente".

Cosa spera che nel 2024 vada meglio rispetto l’anno che sta per finire?

"La fine delle guerre, che oltre a impattare sull’economia non possono lasciare indifferenti quando si vedono certe immagini".