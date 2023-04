‘Trodica in fiore’ rinviata al 14 maggio

Rinviata al 14 maggio "Trodica in fiore", la manifestazione dedicata al florovivaismo programmata per l’intera giornata di oggi in piazza Sandro Pertini. La Pro loco Trodica, organizzatrice dell’iniziativa, dopo aver valutato le annunciate avversità atmosferiche, ha deciso di far slittare di un mese la data della grande fiera-mercato di primavera, la quale si terrà con le modalità già definite. Infatti, l’evento si svolgerà all’aria aperta, con oltre 30 espositori accompagnati da prodotti tipici, street food e giochi per i più piccoli.