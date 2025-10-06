Trodica sprecone, il Tolentino ringrazia

1

TOLENTINO

: Baldi, Virgili, Tomassini (33’ st Bonvjn) Bellusci, Passalacqua, Emiliozzi (39’ st Cichella), Panichelli (28’ st Gobbi) Misuraca (16’ st Costa Ferreira) Cognini, Susic (28’ st Chornopyshchuk) Spagna. All. Buratti.

TOLENTINO: Marricchi, Romoli, Salvucci, Strano, Rozzi (24’ st Cappa), Tomassetti, Papavero (28’ st Papini), Tortelli, Moscati, Iori (44’ st Pietrani) Mariani (15’ st Marasca). All Passarini.

Arbitro: Marcello Tinetti di Ivrea.

Reti: Moscati 3’ st, Pietrani 45’ st, Bonvin 49’ st.

Note: ammoniti Cognigni, Bellusci, Panichelli, Tomassini, Rozzi, Tortelli, Virgili, Marasca. Espulso Gobbi. Calci d’angolo: 10-1.

Torna a sorridere il Tolentino nel segno dei suoi attaccanti. Moscati nel primo tempo e Pietrani nel secondo regalano tre punti preziosi. Trodica che ha accorciato nel finale con Bonvin, con il rammarico per qualche occasione sprecata di troppo. Primo squillo del Trodica al 7’ con il capitano Cognigni bravo a proteggere palla in area e concludere, ottima risposta di Marricchi con i piedi. Al 28’ la prima occasione cremisi: traversone di Romoli e destro al volo di Papavero alto sopra la traversa. Altra chance al 38’, un cross trova in area Mariani che di testa non riesce a dare forza al pallone e non trova lo specchio. Primo tempo molto fisico, complice anche il metro di giudizio del direttore di gara che lascia molto correre.

Ripresa. Inizia benissimo il Tolentino: al 3’ gran lancio di Iori che imbecca Moscati lanciato in velocità, bravo a seminare la retroguardia avversaria e a presentarsi davanti a Baldi insaccando la sfera in rete. Non si arrendono i padroni di casa e al 10’ si rendono pericolosi con Cognigni che da due passi trova ancora il muro di Marricchi. Due minuti più tardi altra chance sprecata dal Trodica, con Spagna. Al 18’ chance gigante non sfruttata per il Trodica, il solito Cognigni calcia dal limite e spacca la traversa, con l’estremo difensore cremisi battuto. Al 39’ gran destro di Cappa su punizione dai trenta metri, sfera che sorvola la traversa. Al 45’ il Trodica resta in dieci per fallo da ultimo uomo di Gobbi su Pietrani lanciato a rete e rigore per il Tolentino. Dal dischetto Pietrano non sbaglia. Al 49’ rete Trodica con Bonvin di testa.

Marco Natalini