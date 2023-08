Doppio appuntamento motoristico con le due e le quattro ruote d’epoca nel fine settimana. Due gli eventi che faranno tappa a San Severino tra oggi e domani. Più di 120 gli ospiti attesi, 60 le autovetture partecipanti, per il passaggio della decima edizione del Trofeo Città delle Acque, raduno di auto storiche organizzato dall’Afas, Associazione Folignate Automoto Storiche. L’arrivo è previsto per l’ora di pranzo, oggi, con una prima sosta nel piazzale Luzio. Dalle 15, esposizione dei mezzi e una sosta statica nella bellissima cornice di piazza Del Popolo. Alle 16 verrà offerto a tutti, l’ingresso è gratuito e aperto anche a chi vorrà semplicemente divertirsi un po’, lo spettacolo comico del mago, attore, showman, ventriloquo e fantasista Tino Fimiani. Dopo lo spettacolo la carovana del Trofeo delle Acque si intratterrà per un aperitivo e poi, a seguire, si potrà assistere alla partenza delle auto in direzione della vicina Umbria. In occasione della manifestazione un’ordinanza vieta la sosta nel piazzale Luzio e in via Gentili, dalle 12 alle 15 e poi, dalle 15, in piazza Del Popolo con anche il divieto di transito dal civico 45 al civico 19. Solo divieto di sosta all’intersezione con via Del Teatro. Dalle 19.30 piazza Del Popolo diventerà isola pedonale sul lato del loggiato del Comune. Domani, invece, il passaggio della 27esima edizione della manifestazione per moto d’epoca "Circuito del Chienti e Potenza". Alle 8 raduno nell’ovale simbolo della Città e, alle 9.30, partenza del primo partecipante con percorso San Severino, Serrapetrona, Caccamo, Belforte del Chienti e Tolentino.