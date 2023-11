Trofeo di karate over 12. Gli atleti di Tarulli si fanno valere

È stata l’associazione sportiva Dojo Kyu Shin, diretta dal maestro Fabrizio Tarulli, a vincere la quarta edizione del "Trofeo di Karate over 12", andato in scena domenica nel palazzetto dello sport Medi di Porto Recanati. La manifestazione è stata organizzata dallo Csen Marche Settore Karate. A presentarsi molti atleti dai 12 anni in poi, tesserati con diverse società sportive delle Marche e delle regioni limitrofe. Nella classifica società, al secondo posto si è piazzata l’Asd Wadoryu Karate Do Ancona del maestro Yuri Bregoli, al terzo l’Asd Mora Karate Team del maestro Simone Mora, al quarto l’Asd Karate-Kai del maestro Umberto Tocchetto e al quinto l’Asd Karate Loreto del maestrp Franco Del Duca. Tra le 15 società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha schierato sul tatami 19 atleti in 30 categorie, che hanno ottenuto ottimi risultati aggiudicandosi 12 medaglie d’oro, 7 d’argento e 4 di bronzo, contribuendo alla conquista del primo assoluto nella classifica società. Piena soddisfazione del direttore tecnico Tarulli, e del suo staff tecnico, per la perfetta riuscita della competizione.