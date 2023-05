Trofeo scacchi alle fasi nazionali, che gioia per l’istituto "Mestica"

Partecipando alla finale nazionale del Trofeo scacchi, le giovanissime squadre della scuola primaria dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Cingoli hanno acquisito un’esperienza coinvolgente, formativa e stimolante. La competizione si è svolta a Montesilvano, in Abruzzo: hanno accompagnato le compagini maschile e femminile l’insegnante Lucia Grassetti referente del progetto "Gli scacchi a scuola", l’istruttore Adriano Carletti, alcuni genitori e familiari. La finale nazionale, effettuata in quattro giorni, era articolata in sette turni: un giocatore aveva a disposizione 45 minuti. Alla conclusione dell’evento, nelle rispettive classifiche la squadra maschile (Alexander Vornic, Tommaso Del Federico, Francesco Villano, Alessandro Monti, Damiano Campi, Edoardo Nicola Fogante) figura al 21° posto; al 22° quella femminile, composta da Lara Elena Talmaciu, Gioia Ilenia Biondo, Naike Bolletta, Anna Palpacelli, Maria Calvelli, Maria Vigoni. Nella graduatoria dei migliori giocatori di scacchiera, secondo Francesco Villano nella 3, sesta Maria Calvelli nella 5, settima Naike Bolletta nella 3. Encomiabile il sostegno della preside Emanuela Tarascio e delle insegnanti.

Gianfilippo Centanni