Trofeo scacchi scuola, la squadra dell’Ite alla fase regionale

La rappresentativa categoria allievi dell’Ite Gentili, composta da Enrico Maria Bernabei, Lorenzo Pacchiani, Laura Keci e Manuel Bianchini ha superato la fase provinciale del "Trofeo scacchi scuola" che si è svolto a Civitanova. Gli studenti, allenati e accompagnati dall’esperto scacchista, il professor Flavio Borgiani insieme alla figlia Claudia, hanno conquistato il terzo posto e l’ammissione alla fase regionale. La premiazione è stata effettuata da Fabio Romagnoli, delegato Coni. Le cinque vittorie su cinque partite di Pacchiani fanno ben sperare per la fase nazionale. Per Borgiani,"il gioco degli scacchi può essere un supporto per lo sviluppo delle competenze dei giovani, un ottimo alleato per potenziare le capacità di studio".