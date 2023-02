Trofeo Scarfiotti a fine aprile con oltre 200 auto

Date già fissate per il Trofeo Scarfiotti, che si correrà il 28, 29 e 30 aprile. "Partiamo per tempo con una organizzazione complessa – spiega Euno Carini, vice presidente dell’associazione che, per conto dell’Aci, se ne occupa con il Comune di Sarnano -. Ci sono 135 commissari di percorso, il paddock in paese, le premiazioni in piazza o nella sala convegni". Ogni anno arrivano da tutta Italia oltre 200 piloti, con auto storiche e moderne, i prototipi Osella. "Con il terremoto nel 2017 pensavamo di non farcela, invece vennero 200 piloti, le scuderie fecero donazioni, la Federazione ci aiutò con le spese. Nesti l’ha definita la gara più bella d’Europa, i primi se la giocano a decimi di secondo, a centesimi, a una velocità media di 146 chilometri orari".