"Troiani si deve autosospendere dalla carica"

di Lorena Cellini

Innocente fino a prova contraria, ma invitato a fare un passo di lato attraverso l’auto sospensione, altrimenti mozione di sfiducia in consiglio comunale. E’ questa la linea che seguirà l’opposizione rispetto alle vicissitudini giudiziarie che sta passando Fausto Troiani, presidente del consiglio comunale, indagato dalla Procura di Macerata per i reati di lesioni e violenza privata in seguito alla denuncia presentata contro di lui da una 34enne. "Innocente fino a prova contraria, ma nei confronti di Troiani c’è già stata la condanna per diffamazione alla Boldrini e adesso arriva questo procedimento. Il problema non è solo politico, ma anche etico. Nello svolgere la carica istituzionale che ricopre rappresenta tutti, Quindi credo che dovrebbe auto sospendersi per essere, in questo modo, anche più libero di difendersi. Se il sindaco non interviene lo chiederemo noi. Non si può sempre fare finta di niente e rispondere che si tratta di questioni private perché in ragione del ruolo di Troiani la questione è diventata pubblica". Parole di Mirella Paglialunga, candidata sindaco del centrosinistra, che rappresenta il comune sentire delle forze di minoranza rappresentate alle elezioni. "Stante la presunzione di innocenza – premette Francesco Micucci del Partito democratico – non si può non prendere atto del fatto che una sentenza di condanna a suo carico c’è già stata, per diffamazione e contro una donna. Riconosciuto allora il diritto di Troiani a difendersi e con l’augurio che non ci siano ulteriori evoluzioni, ritengo opportuno che debba valutare una sospensione dalla carica di presidente del consiglio comunale, affinché la città possa essere rappresentata da chi non vive queste situazioni. Se questa scelta viene da lui bene, altrimenti prenderà l’opposizione l’iniziativa". Anche Letizia Murri, esponente della lista ‘Ascoltiamo la città’, sottolinea come "non sia intenzione della minoranza stare a sindacare sulla vicenda giudiziaria, anche se a carico di Fausto Troiani c’è già una sentenza di condanna, per quanto di primo grado. A mio avviso si pone un grave problema etico. La linea dell’opposizione è quella di chiedere la sua auto sospensione. Diversamente, presenteremo una mozione in consiglio comunale".