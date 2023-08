Tromba d’aria e acquazzone, volano gli sdrai e si allagano le case

Momenti di paura nella notte tra domenica e ieri, a Porto Recanati, quando si è scatenata una tromba d’aria (con tanto di acquazzone) che ha fatto danni in pieno centro. Ombrelloni e sdrai sono volati via lungo la spiaggia, mentre alcune strade erano piene d’acqua e di tronchi. Il tutto si è scatenato verso la mezzanotte. Sul campo gli agenti della polizia locale e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, insieme al sindaco Andrea Michelini e al consigliere di maggioranza Gianluigi Serena, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. "La tromba d’aria ha causato svariati danni sul litorale – commenta il primo cittadino –. Infatti, diversi ombrelloni, lettini e sdrai dello stabilimento balneare Oasi sono volati per diverse metri, atterrando alla fine nello chalet Acapulco. Lo stesso è successo pure per altri stabilimenti del lungomare Lepanto". Ma soprattutto si sono allagate le strade del centro urbano. "Accumuli d’acqua c’erano nei due sottopassi di entrata della città, così come tra via King e via Garibaldi – aggiunge Michelini –. Invece, ci sono stati degli alberi crollati sulla strada Statale. C’è da ringraziare gli uomini della nostra Protezione civile e la polizia locale, che hanno monitorato la situazione a tarda ora, fino alle 2.30. Ovviamente, sia io che il consigliere con delega alla Protezione civile Gianluigi Serena, eravamo presenti e operativi. Intanto, stamattina (ieri, ndr) gli operai di Astea hanno fatto un sopralluogo per vedere lo stato delle fognature nelle zone che si erano allagate – osserva ancora –, tra cui anche al parcheggio di via Pastrengo e piazza dei Mille. E adesso attendiamo di ricevere la loro relazione. Sicuramente, come amministrazione dobbiamo avviare una verificare delle varie criticità del paese, vista soprattutto la frequenza con la quale si stanno ripetendo tutte queste calamità naturali".