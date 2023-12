Tronco cade su un furgoncino. Ferito operaio del Comune

Dramma sfiorato in contrada San Savino di Civitanova Alta dove, a causa delle forti raffiche di vento, il tronco di un albero si è schiantato ed è caduto su un furgoncino del Comune. A bordo c’erano due operai, in servizio per garantire la reperibilità e raggiungere le zone del territorio comunale in cui il maltempo stava creando più disagi. Uno dei due è rimasto ferito nell’incidente. È stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Civitanova con lesioni a una gamba mentre è rimasto illeso il collega.

Un miracolo che la caduta dell’albero non abbia provocato conseguenze molto più gravi. L’episodio si è verificato in una delle contrade di Civitanova Alta, San Savino, che con le contrade Mornano e Castelletta hanno dato più problemi al personale del Comune e ai vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per far fronte a diverse chiamate, così come i vigili urbani, per disagi al traffico causati dalla caduta di alberi sulla strada