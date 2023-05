Troppa attenzione per la fidanzata: litiga con il rivale

La troppa attenzione per una ragazza ha scatenato la gelosia del suo fidanzato. Lo scontro per amore fra i due rivali si è risolto con l’intervento dei carabinieri di Recanati prima che la lite degenerasse. Il fatto è avvenuto l’altro giorno vicino all’area dove in questi giorni ha alzato le sue strutture un parco di divertimenti. I due giovani, entrambi maggiorenni, sono ben presto venuti a parole con avvertimenti di varia natura, più o meno minacciosi, ma non sono questi bastati per raggiungere un chiarimento che potesse riportare la calma. Tanto che uno dei due ragazzi ha telefonato al 112 temendo il peggio e visto il grado di tensione che s’era raggiunto. I due ragazzi saranno sentiti dai carabinieri per raccogliere da entrambi la versione di quanto è accaduto.