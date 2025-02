Troppa gente per Catà, arriva la polizia locale

Troppa gente sabato pomeriggio all’ex granaio di Villa Colloredo Mels per assistere allo spettacolo di Cesare Catà, che ultimamente fa il sold out dovunque vada, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia municipale.

A Recanati era stata programmata "Tu forse intendi…", una rassegna di quattro lezioni spettacolo nella sala Lorenzo Lotto (ex granaio) di Villa Colloredo Mels: un viaggio che scaturisce dalla suggestione leopardiana del "Tu forse intendi…" passando per Shakespeare fino ad arrivare a Edith Piaf, mescolando teatro di narrazione e stand-up comedy. Ma la sala è risultata decisamente troppo piccola per accogliere le tantissime persone che si sono mosse da diversi Comuni della zona per assistere all’evento. È stato addirittura necessario l’intervento delle pattuglie per calmare gli animi e gestire il traffico viario e quello delle tante persone infuriate, perché rimaste fuori dalla sala. Una situazione che subito viene evidenziata polemicamente dalla lista civica "Recanati Insieme" dell’ex sindaco Antonio Bravi, oggi consigliere di minoranza. In una nota si sottolinea che più che "una commedia si è trattato di una tragedia. Sala minuscola per un nome così importante e, per precisa volontà dell’organizzazione, il Comune di Recanati, nessuna possibilità di prenotazione. E mentre le povere addette del museo cercavano di tamponare come possibile la situazione, i rappresentanti comunali responsabili dell’organizzazione sono rimasti totalmente inerti.

A offrire una soluzione è stato lo stesso ospite che, dopo essere sceso tra il pubblico deluso e arrabbiato, ha proposto due repliche dello spettacolo. Un livello di incompetenza preoccupante: cosa succederà quando si dovranno organizzare quegli eventi ben più complessi e strutturati che da anni caratterizzano la vita socio-culturale e turistica di Recanati"?

Se per "Recanati Insieme" lo spettacolo è stata una "tragedia", per l’assessore alla cultura Ettore Pelati, invece, la moltitudine di spettatori certifica solo "che la strada imboccata per Recanati è quella giusta. So che molti non sono riusciti a partecipare e mi scuso per il disagio, al quale siamo riusciti a dare un’immediata risposta grazie alla grande disponibilità e professionalità di Cesare Catà e della Ortlis Service, che non hanno esitato a ritornare in scena per accontentare tutti replicando lo spettacolo immediatamente dopo. Faremo tesoro di questa esperienza in vista dei prossimi appuntamenti della rassegna".

Antonio Tubaldi