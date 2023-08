"Troppe richieste di risarcimento, subito i lavori"

Si metterà mano alla rete viaria di contrada Fratte di Montefano, che va dal confine con il Comune di Osimo sino a quello con Filottrano, perché quel tratto di strada versa effettivamente in un pessimo stato di conservazione con problemi di sicurezza degli automobilisti e dei cittadini residenti. Si susseguono, infatti, da anni, sottolinea l’amministrazione, richieste di risarcimento da parte degli automobilisti che incappano in incidenti o danneggiamento dei propri veicoli causati proprio dal cattivo stato manutentivo del fondo stradale e a poco nulla vale aver imposto la limitazione della velocità di 30 chilometri orari. Il problema, però, per l’amministrazione guidata dal sindaco Angela Barbieri, è trovare i fondi necessari e da qui l’impegno a chiederli alla Regione attraverso il bando per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale che prevede un contributo massimo concedibile di 300.000 euro oltre al 15% di cofinanziamento obbligatorio ammontante ad almeno 45.000 euro. Sarà l’ingegnere Paolo Ferranti di Potenza Picena a predisporre il progetto da presentare in Regione e per lui l’amministrazione ha impegnato la somma di 5.456 euro quale compenso lordo.